Zaskakujące wyniki kontroli straży granicznej. Zatrzymano sześciu obywatelii Indii i jednego obywatela Sri Lanki, którzy pracowali w PKM Tychy jako kierowcy autobusów. Nie mieli na to odpowiednich zezwoleń.

Zatrzymano sześć osób / Straż Granicza /

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu poinformował, że jeden z kierowców przebywał w Polsce całkowicie nielegalnie. Pozostali mogli legalnie być w Polsce, ale nie mieli zezwoleń na pracę.

To jednak nie koniec. Wszystko wskazuje na to, że czterech cudzoziemców miało fałszywe prawa jazdy. Chodzi o cztery takie indyjskie "dokumenty", jeden lankijski i jeden polski.

Trzech obywateli Indii już dostało nakaz wyjazdu z naszego kraju.

Mają też zakazy powrotu przez okres od 6 do 9 miesięcy.