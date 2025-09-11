Bardzo dobrą decyzję podjął gen. Klisz, żeby zestrzelić te drony. Wykorzystał to, co miał i czym dysponował - skomentował w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 gen. Jarosław Kraszewski decyzję dowódcy operacyjnego gen. Macieja Klisza o zestrzeleniu rosyjskich dronów, które w nocy z wtorku na środę wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. Podkreślił, że "najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych obywateli, a to nie ma ceny".

Gen. Jarosław Kraszewski / Kuba Rutka / RMF FM

"Drony bezpilotowe nowym środkiem walki"

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 gen. Jarosław Kraszewski ocenił, że drony bezpilotowe stały się nowym środkiem walki. My się dalej mocno koncentrujemy na amunicji 155 mm, na rakietach itd. (...) Nie możemy zapominać o tym, że tworząc komponent wojsk, nazwijmy to, dronowych, musimy go wyposażyć w narzędzia do zarządzania przestrzenią powietrzną. Jest to niezbędne, żebyśmy wiedzieli, do czego strzelamy - stwierdził.

Prowadzący Piotr Salak dopytywał swojego gościa o to, czy mamy w tej chwili taki system, na co wojskowy odpowiedział, że nie.

Jest polska firma, która robi w miarę dobre radary, ale są to radary aktywne. Próbowałem przekonać ówczesny rząd, że trzeba zbudować architekturę systemu bazującego na radarach pasywnych. Problem polegał wtedy na tym, że Politechnika Warszawska jeszcze nie miała ukończonego tego rodzaju radaru. Ten radar jest niewidzialny, nie można go zauważyć przez przeciwnika, więc jest jak najbardziej bezpieczny - tłumaczył gen. Kraszewski.

Wojskowy wskazał, co Polska powinna teraz zrobić

Dodał również, jakie rozwiązania na ten moment powinniśmy zastosować.

Jak mówił: Drony z natury rzeczy latają na niskich pułapach, więc żeby wykorzystać te systemy radarowe, które my w tej chwili mamy i które ma sojusz, te drony by musiały latać dookoła - tak żartobliwie mówiąc - przed widmem anteny, co jest niemożliwe.

Trzeba na chwilę zapomnieć o jakichś procedurach przetargowych i kupić rozwiązania, które już są sprawdzone - powiedział.

Gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 ocenił również działania polskiego wojska. Bardzo dobrą decyzję podjął gen. Maciej Klisz, żeby zestrzelić te drony. Wykorzystał to, co miał i czym dysponował - skomentował decyzję dowódcy operacyjnego gen. Macieja Klisza o zestrzeleniu rosyjskich dronów.

Podkreślił, że "najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych obywateli, a to nie ma ceny".

Gen. Kraszewski: To nie koniec prowokacji

Przyznał także, że to nie koniec prowokacji. To wydarzenie jest, moim zdaniem, jednym z elementów jakiegoś szerokiego planu, który obejmuje ten czas Zapadu i po Zapadzie (manewry rosyjsko-białoruskie). Była to swego rodzaju strategia - mówił.

Podkreślił, że ten incydent miał wiele aspektów, które "Federacja Rosyjska sprawdziła, potwierdziła, zrealizowała".

