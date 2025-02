"Myślę, że Donald Trump doskonale zdaje sobie sprawę, jak wygląda sytuacja w rzeczywistości. Być może jest to jakaś strategia negocjacyjna i gra trochę w złego i dobrego policjanta. (…) Być może jest to strategia, w której Trump pewne rzeczy oferuje, a z drugiej strony J.D. Vance czy Marco Rubio straszą Rosję, co na wypadek braku zgodny na negocjacje i odejście od tej agresywnej polityki" – mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 były wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, pytany o rozmowy pokojowe ws. wojny w Ukrainie.