"Poza Donaldem Trumpem prawdopodobnie nikt nie wie" - tak kwestię wprowadzenia ceł, jeśli chodzi o Kanadę, Meksyk i Unię Europejską, skomentował we wtorek w Radiu RMF24 prof. Witold Orłowski, ekonomista, były doradca Prezydenta RP. "Jest prawie pewne, że jeśli USA wprowadzą cła na towary unijne, to UE wprowadzi cła na amerykańskie. Na krótką metę Stany na tym być może na tym zyskają. Na dłuższą - niekoniecznie. W różnych dziedzinach ta 'wojna' może przynieść straty głównie Stanom Zjednoczonym" - dodał gość Piotra Salaka.

Restrykcje, którymi Amerykanie objęli import towarów z Meksyku i Kanady, zostały czasowo zawieszone, ale Biały Dom nie zamierza wycofać się z 10-procentowych ceł na produkty chińskie. Zagadką pozostaje nadal kwestia Unii Europejskiej.

Są dwie opcje: pierwsza taka, że Donald Trump rzeczywiście uważa, że Stany Zjednoczone są tak potężne i mają taką przewagę sił nad wszystkimi, że mogą sobie pozwolić na wojnę celną i tylko na tym zyskają - co jest sprzeczne z wiedzą ekonomiczną. Druga opcja jest taka, że wcale nie chodzi o cła, a o to, że Trump ma taką listę rzeczy, które chce załatwić i wymusić na partnerach z różnych dziedzin. Może to być sprzedaż TikToka Elonowi Muskowi i tego typu rzeczy. Podobnie w przypadku Europy – być może chodzi o wymuszenie kontraktów długoterminowych na zakup amerykańskiego gazu. Jeśli chodzi o Meksyk - być może chodzi o sprawy kontroli granic. Kanada dostała trochę rykoszetem. Jeśli to drugie jest prawdą, to znaczy, że Donaldowi Trumpowi wcale nie zależy na cłach, tylko na tym, żeby tak przestraszyć i przycisnąć partnerów w negocjacjach, żeby ustąpili mu we wszystkich innych dziedzinach - powiedział w Radiu RMF24 prof. Witold Orłowski.

Jeśli Trump wprowadzi ostrą politykę, jeśli chodzi o cła w Unii Europejskiej, to nas to zaboli - dodał ekonomista.

