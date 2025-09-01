Jak powinna wyglądać komunikacja między premierem a prezydentem przed pierwszą, tak ważną wizytą w USA Karola Nawrockiego? Czy krótkie spotkanie z Donaldem Tuskiem przy okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej jest wystarczające? Czy rząd powinien obawiać się rozmów Trumpa z Nawrockim? A może nie ma powodu do zmartwień? O to m.in. zapytamy byłego premiera Leszka Millera w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24.

Porozmawiamy też o ustawie o pomocy Ukrainie. Czy sprawa 800 plus dla ukraińskich dzieci faktycznie nie psuje nam relacji z sąsiadem, jak twierdzą politycy opozycji? A może osłabiamy w ten sposób własną pozycję na Zachodzie, zaprzeczając dotychczasowej polityce międzynarodowej?

Poruszymy też temat sporów na prawicy i wzajemnych oskarżeń wysuwanych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Czy to koniec rozmów o przyszłej współpracy? A może w polityce pewne słowa warto ostatecznie zignorować w imię sięgnięcia po władzę?

