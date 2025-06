Co wiemy o trzech 19-latkach, którzy planowali zamach na jedną ze szkół średnich w Olsztynie? Co będzie z budzącymi kontrowersje Centrami Integracji Cudzoziemców? Czy Polska wprowadzi kontrole na granicy z Niemcami? Między innmi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Czesława Mroczka, wiceszefa MSWiA, posła Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!