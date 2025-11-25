Czy polski rząd traci szansę na odegranie ważnej roli w rozmowach ws. zakończenia wojny w Ukrainie? W jaki sposób PiS chce poprawić najsłabsze notowania sondażowe od lat? Czy w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego rosną napięcia między frakcjami? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w RMF24 Michała Dworczyka, europosła PiS. Zapraszamy!

Michał Dworczyk, europoseł PiS / Jakub Rutka / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

W rozmowach dotyczących planu pokojowego dla Ukrainy w Genewie zabrakło przedstawiciela polskiego rządu. Czy w ten sposób Polska traci szansę na odegranie ważnej roli w rozmowach ws. zakończenia konfliktu?

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 nie zabraknie również bieżących wydarzeń z polskiej polityki. Zapytamy m.in. o słabsze notowania ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. W jaki sposób PiS chce je poprawić? Czy w ugrupowaniu rosną napięcia między frakcjami?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>