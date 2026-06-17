"To już dawno powinno być rozwiązane, jeżeli mowa o budżecie państwa" - powiedział o zarobkach lekarzy w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego Konfederacji. "Lekarze powinni zarabiać zgodnie ze swoimi specjalizacjami i stosownie do możliwości budżetu państwa" - zaznaczył.

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Gość RMF24 stwierdził, że audyt w nie kończy sprawy lekarza ze Szpitala Południowego, który w trakcie specjalizacji miał zarobić w ubiegłym roku aż 1,6 mln złotych . Nikt nie zwraca uwagi na to, że to nie pierwszy audyt w tym szpitalu. Już były dwa w tym roku. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego żaden z wcześniejszych audytów nie wykazał takich nieprawidłowości. To chyba normalne, że jeśli ktoś widzi, że lekarz pracuje 11 godzin dziennie przez cały rok łączni ze sobotami i niedzielami, to komuś powinna się jakaś czerwona lampka natychmiast zapalić. Pytanie, czemu się nie zapaliła - mówił.

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