Zmarł kard. Camillo Ruini. Był jednym z najbardziej wpływowych włoskich kardynałów i współpracownikiem papieży, a także przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch w latach 1991- 2007. Miał 95 lat.

Kard. Camillo Ruini / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

W wieku 95 lat zmarł w Rzymie kardynał Camillo Ruini, jeden z najbardziej wpływowych włoskich hierarchów kościelnych.

Kardynałem mianował go papież Jan Paweł II w 1991 roku.

Przez lata uznawany był za aktywnego obrońcę tradycyjnych wartości i wpływową postać kościelną.

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Kardynał Ruini urodził się w 1931 roku w Sassuolo w regionie Emilia- Romania. W latach 1983-1991 był biskupem pomocniczym Reggio Emilia, a następnie wikariuszem generalnym Rzymu.

W 1991 roku został przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch. W tym samym roku papież Jan Paweł II mianował go kardynałem.

Przez dekady był jednym z najaktywniejszych włoskich dostojników kościelnych i stanowczym obrońcą wartości, które uważał za nienegocjowalne. Był bliskim współpracownikiem Jana Pawła II, a także Benedykta XVI.

Włoskie media odnotowują, że uważano go także za szarą eminencję polityki; znane były jego ścisłe kontakty z premierem Silvio Berlusconim.

W wywiadzie udzielonym na początku tego roku włoskiemu dziennikowi "Il Giornale" kardynał Ruini powiedział, że dostrzega podobieństwa między początkiem pontyfikatu papieża Leona XIV i Jana Pawła II. "Obaj papieże musieli zmagać się z napięciami i sprzecznościami, które zagrażały jedności Kościoła" - stwierdził

Po śmierci papieża Franciszka w 2025 roku, na kilka dni przed wyborem Leona XIV kardynał Ruini wyraził opinię w rozmowie z "Corriere della Sera", że "trzeba przywrócić Kościół katolikom". Oświadczył wówczas, że Franciszek "uprzywilejował dalekich kosztem bliskich".