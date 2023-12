Gościem Tomasza Weryńskiego w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Porozmawiamy z nim m.in. o incydencie, do którego doszło we wtorek w Sejmie z udziałem Grzegorza Brauna. To jednak nie poseł Konfederacji miał tego dnia grać główną rolę, wszak swoje expose wygłosił premier Donald Tusk.