"Sytuacja w rolnictwie jest trudna. Nie jesteśmy odrębną wyspą" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 minister rolnictwa Stefan Krajewski. Pytany o skup interwencyjny odparł, że może on dotyczyć tylko kilku produktów: mleka, cukru, masła. "Nie możemy stosować skupu interwencyjnego dla warzyw" - tłumaczył polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Stefan Krajewski przyznał w Radiu RMF24, że liczy się z tym, iż wkrótce może dojść do rolniczych protestów. Niezadowolenie jest duże, bo koszty produkcji rosną - stwierdził.

Jestem ministrem od 90 dni. Nie da się wszystkiego rozwiązać w 90 dni - przyznał Krajewski.

"Nie jesteśmy odrębną wyspą". Minister o problemach rolników

"Nie pozwolę na to"

W rozmowie pojawił się też temat budzącej obawy umowy pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Ukrainą.

Nie pozwolę na to, żeby ukraińskie produkty zalały polski rynek - zapewniał Krajewski. Musimy obserwować wszystkie produkty, które mogą wjechać - rynek owoców, warzyw - zwracał uwagę.

Najważniejsze jest to, żebyśmy nie popełnili błędu poprzedników. Mamy kontrolować to, co wjeżdża i znać konkretne kontyngenty - tłumaczył szef resortu rolnictwa.

Krajewski o samozbiorach: Polacy są znani z akcyjności

Jak szef resortu rolnictwa ocenia popularne w tym roku samozbiory? To nie jest rozwiązanie systemowe. To jest takie doraźne, krótkotrwałe wsparcie - przyznał gość Piotra Salaka.

Polacy są znani z akcyjności. Jeżeli widzą, że trzeba pomóc tym producentom, którzy zostają z konkretnym towarem na polu, starają się przejechać czasem kilkaset kilometrów, zebrać i zapłacić temu rolnikowi czy sadownikowi za towar - mówił Krajewski.

