"Młodzi ludzie nas lubią, a obecna sytuacja jest wynikiem nastrojów. Od 2023 roku, jeśli chodzi o młodych, czasy naprawdę się zmieniły. Priorytety również. Mamy ofertę dla młodych osób, ale została źle zakomunikowana. Widzimy, co było dla młodych wyborców ważne: na prowincji to wartości konserwatywne (...). Nie pokazaliśmy alternatywy, na przykład, że Polską Grzegorza Brauna jest Polska z granicami. Że nie będzie można wyjechać jutro za granicę, bo trzeba będzie poczekać na paszport; trzeba będzie poczekać na decyzję w kolejce na granicy" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska z PSL. Zdiagnozował jednak więcej błędów, które w tych wyborach popełniła koalicja.

Rekonstrukcja rządu teraz czy w lipcu? Co sądzi PSL?

Piotr Salak zapytał swojego gościa na początku o kwestię rekonstrukcji rządu. Według Szymona Hołowni przegrupowanie powinno się odbyć już teraz, a nie w lipcu.

Uważamy, że po ułożeniu spraw merytorycznych i wskazaniu spraw priorytetowych, powinno też dojść do usprawnienia struktury rządowej. My nie będziemy się uchylali od odpowiedzialności, możemy o tym rozmawiać już teraz. Powinno dojść do przyspieszenia - powiedział Miłosz Motyka.

Gospodarz Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 zapytał również m.in., czy PSL będzie bronił stanowiska marszałka Sejmu dla Szymona Hołowni, czy zgodzi się na Włodzimierza Czarzastego, jak to jest zapisane w umowie koalicyjnej, którą podpisali Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia oraz właśnie Włodzimierz Czarzasty.

Pacta sunt servanda. Umów zawsze należy dotrzymywać. Obywatele i wyborcy tego oczekują. Czy natomiast dojdzie do renegocjacji umowy koalicyjnej w tym zakresie? O tym dzisiaj się nie mówi - poinformował wiceminister.

Dlaczego młodzi nie zagłosowali na kandydata koalicji?

Młodzi ludzie nas lubią, a obecna sytuacja jest wynikiem nastrojów. Od 2023 roku - jeśli chodzi o młodych - czasy naprawdę się zmieniły. Priorytety również. Mamy ofertę dla młodych osób, ale została źle zakomunikowana. Nie potrafiliśmy im tego zakomunikować. Widzimy, co było dla młodych wyborców ważne: na prowincji to wartości konserwatywne. Naruszanie im wartości, w których byli wychowywani przez 20 lat, prowadzi do tego, że głosują na taką osobę, która w mediach społecznościowych przedstawia im to jako naruszenie ich bezpieczeństwa. Mówimy o młodych, którzy mają inny profil w zależności od miejsca zamieszkania - powiedział Miłosz Motyka.

Wiceminister stwierdził, że przykładem takiego naruszenia jest odejście od lekcji religii, bo to nie jest tak, że wszyscy młodzi ludzie się przeciwko nim buntują. Motyka wskazał również na kwestię migracji.

Mamy różne grupy młodych. Ja mówię o młodych w tzw. Polsce lokalnej. Tam wyniki wyborcze są dość jednoznaczne. Natomiast absolutnie łączącą kwestią jest kwestia spokoju i bezpieczeństwa. My również nie potrafiliśmy powiedzieć młodym, że Polska będzie najlepszym miejscem do życia. Dla nich jednym z głównych problemów jest kwestia migracji. To kwestia prostoty komunikacji: „stop migrantom, Polska jako najlepsze miejsce do życia”- zdiagnozował polityk, zaznaczając, że młodzi muszą mieć poczucie stabilizacji i centrolewica musi to lepiej komunikować. Chodzi też o sprawy mieszkaniowe. Jestem zwolennikiem dopłat do kredytów - powiedział.

Sławomir Mentzen na przykład to polityk, który jeszcze nie brał odpowiedzialności za rządzenie, co ułatwia mu dotarcie do młodych - stwierdził, wskazując na jeszcze jeden popełniony przez koalicję błąd.

Nie pokazujemy alternatywy: że Polską Grzegorza Brauna jest Polska z granicami. Gdzie nie będzie można wyjechać jutro za granicę, bo trzeba będzie poczekać na paszport i trzeba będzie poczekać na decyzję w kolejce na granicy - powiedział Miłosz Motyka.

Piotr Salak pytał swojego gościa także m.in. o to, czy ktoś z PiS proponował PSL ewentualną nową koalicję oraz czy Donald Tusk powinien pozostać na stanowisku szefa rządu.

