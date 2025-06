"Członkiem partii tworzącej Konfederację został nasz mistrz świata i Europy Marcin Możdżonek, który wstępuje dziś do Nowej Nadziei " - ogłosił w środę w Sejmie Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji dodał, że siatkarz będzie zajmował się Warmińsko-Mazurskiem.

Wybory prezydenckie 2025: Marcin Możdżonek na wiecu wyborczego kandydata Konfederacji / /Łukasz Gągulski / PAP

Sławomir Mentzen powiedział, że z Marcinem Możdżonkiem poznał się 5 lat temu podczas tzw. piwa z Mentzenem w Olsztynie.

Potem przez wiele lat się regularnie spotykaliśmy, rozmawialiśmy o polityce, o Polsce. Ku mojej wielkiej radości wiosną tego roku Marcin Możdżonek zdecydował się włączyć w moją kampanię prezydencką. Potrzebujemy w polityce ludzi takich, jak Marcin Możdżonek: ambitnych, pracowitych, potrafiących grać drużynowo, ludzi, którzy osiągnęli już wiele sukcesów i teraz chcą się nimi podzielić z całą Polską - powiedział lider Konfederacji.

Marcin Możdżonek, siatkarz grający na pozycji środkowego, jest także działaczem społecznym i samorządowym. W latach 2011–2014 był kapitan reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jest mistrzem świata (2014), mistrzem świata juniorów z Iranu z (2003), mistrzem Europy z Turcji (2009). Od 2023 roku jest też prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, a od 2024 radnym Rady Miasta Olsztyna.

Konsekwencją moich działań, moich planów na emeryturze jest wejście do polityki i naturalną drogą dla mnie było dołączenie do Sławomira Mentzena, do Konfederacji - powiedział Możdżonek.