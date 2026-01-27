"Od ponad 170 dni nie mamy ambasadorów. Zarówno Pałac Prezydencki, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdają sobie sprawę, że ta sytuacja nie może trwać wiecznie. Im mniej kamer i fleszy, tym te rozmowy przebiegają w lepszej atmosferze" – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jakub Stefaniak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nawiązując do relacji między prezydentem a rządem w kontekście poniedziałkowego spotkania Karola Nawrockiego z Radosławem Sikorskim. Podkreślił także, że "po obu stronach jest wola poszukiwania rozwiązania konfliktu".
Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.