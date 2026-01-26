Izraelska armia wydobyła szczątki ostatniego zakładnika z grupy ponad 250 uprowadzonych podczas ataku Hamasu na początku października 2023 roku. To oficer policji Ran Gvili. Znalezienie szczątków oznacza, że Izrael będzie mógł otworzyć przejścia graniczne w Rafah z Egiptem. Administracja Trumpa ogłosiła, że ​​porozumienie pokojowe przechodzi do kolejnej fazy.

Talik Gvili, matka Rana Gvili, zapala świecę podczas święta Chanuki w Tel Awiwie (21 grudnia 2025 roku). Talik Gvili od wielu miesięcy domagała się zwrotu szczątków jej syna. / ILIA YEFIMOVICH/AFP/East News / East News

Pojechał do kibucu, by pomóc w obronie

Izrael odzyskał szczątki ostatniego zakładnika - policjanta Rana Gviliego - z grupy uprowadzonych przez Hamas 7 października 2023 r. Szczątki zostały zidentyfikowane i zostaną zwrócone rodzinie w celu pochówku - poinformowało wojsko w oświadczeniu.

Gvili służył w jednostce specjalnej izraelskiej policji. W dniu ataku Hamasu był na urlopie zdrowotnym po wypadku motocyklowym, miał wkrótce przejść operację. Na wieść o najeździe Gvili, mimo apeli rodziny, pojechał do jednego z napadniętych przygranicznych kibuców, by pomóc w obronie. Zginął podczas walk, a hamasowcy wywieźli jego zwłoki do Strefy Gazy.

Szczątki oficera policji znajdowały się na terenie Strefy Gazy od czasu jego śmierci w październiku 2023 r.

Sprawa odnalezienia i zwrotu szczątków Gviliego była postrzegana jako jedna z głównych przeszkód w przejściu do drugiego etapu rozejmu.

Ich odzyskanie umożliwi spełnienie kluczowego warunku wstępnej fazy planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa. Władze Izraela planują ograniczone otwarcie przejścia granicznego w Rafah z Egiptem, umożliwiające ruch pieszy pod pełnym nadzorem izraelskich służb.

Rzecznik rządu Izraela nie odpowiedział na razie, kiedy przejście graniczne zostanie ponownie otwarte - donosi agencja Reutera.

Kolejna faza rozejmu

Jeszcze przed odnalezieniem ciała Gviliego administracja Trumpa ogłosiła, że porozumienie przejdzie do kolejnej fazy, która ma obejmować odbudowę Gazy i demilitaryzację terytorium.

Drugi etap umowy zakłada m.in. rozbrojenie Hamasu, stopniowe wycofywanie się wojsk izraelskich, które wciąż kontrolują ponad połowę Strefy Gazy i przekazanie władzy nad tym terytorium niezależnemu palestyńskiemu samorządowi pod nadzorem międzynarodowym.

W oświadczeniu rzecznik Hamasu, Hazem Kassem, stwierdził, że odkrycie szczątków Gviliego potwierdza zaangażowanie Hamasu w realizację amerykańskiego planu zakończenia wojny. Będziemy nadal wspierać wszystkie aspekty porozumienia, w tym ułatwiać pracę krajowej administracji Gazy i zapewniać jej sukces - powiedział Kassem