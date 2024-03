Bogdan Zalewski zaprosił do Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 Miłosza Motykę, wiceministra klimatu i środowiska. Nasz dziennikarz zapyta polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego m.in. o sens unijnego Zielonego Ładu.

Miłosz Motyka / Paweł Supernak / PAP

Czy wystarczy zrewidować ten program Brukseli, budzący tak ogromne emocje i wywołujący rolniczy bunt? Czy w związku z europejskim rokoszem rolników trzeba te plany w całości wrzucić do kosza? To pytania, jakie swojemu gościowi zada nasz dziennikarz.

Poruszymy też temat spodziewanych podwyżek cen prądu oraz losu energetyki jądrowej w Polsce.

