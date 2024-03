Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zmienił zdanie. Jak powiedział, na przyszłorocznym kongresie partii ponownie zgłosi swoją kandydaturę na stanowisko prezesa PiS i poprosi o wybór na kolejną kadencję. "Dobra wiadomość" - skomentował premier Donald Tusk.

Jarosław Kaczyński / Piotr Nowak / PAP

Jarosław Kaczyński powiedział o tym w wywiadzie dla tygodnika "Sieci". Rozmowa w całości ukaże się w poniedziałek.

Kaczyński: Jasno mówię, poproszę o wybór

Fragment wywiadu z Kaczyńskim opublikował portal wpolityce.pl. "Dziś jasno mówię: zgłoszę swoją kandydaturę na prezesa Prawa i Sprawiedliwości i poproszę o wybór na kolejną kadencję. Oczywiście to delegaci zdecydują, ja uczynię wszystko, by ich przekonać do takiego wyboru" - poinformował Kaczyński w wywiadzie dla "Sieci".

"Dobra wiadomość" - skomentował Donald Tusk na platformie X.