"Prezydent będzie realizował własny punkt widzenia i nie sądzę, aby uznał stanowisko rządu za jakąś instrukcję, z której powinien czerpać swoją wiedzę" – mówił Leszek Miller na temat wizyty Karola Nawrockiego w USA w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF 24. Jak zaznaczył, nie jest to zdrowa sytuacja, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że prezydent i premier będą jeszcze przez co najmniej dwa lata w ostrym zwarciu i ostrej rywalizacji.

Pan prezydent chce maksymalnie rozszerzyć prezydencką władzę i maksymalnie szkodzić nielubianemu rządowi, tak aby rząd tracił poparcie i być może utracił większość jeszcze w obecnym Sejmie. Więc tutaj o jakiejś harmonijnej kohabitacji mowy być nie może - przyznał były premier Leszek Miller.

Były premier zaznaczył, że jest to kwestia przede wszystkim konfliktu politycznego, ale sprawy nie ułatwiają zapisy w konstytucji, które tworzą głęboką egzekutywę i to należałoby zmienić. Jestem w głębokiej opozycji do systemu prezydenckiego. Trzeba osłabić pozycję prezydenta i zmaksymalizować kompetencje rządu i premiera - dodał Miller.

Gość Piotra Salaka stwierdził, że prezydent będzie działać, tak jak działał rząd PiS w trakcie prezydentury Andrzeja Dudy. Czyli, że będzie zmieniał konstytucję za pomocą ustaw. PiS uchwalał ustawy, które były sprzeczne z konstytucją, ale wchodziły w życie - tłumaczył.

Generalnie rząd dysponuje większą władzą niż prezydent, ale jest tylko pytanie, czy rząd będzie chciał tej władzy użyć, bo w kadencji Andrzeja Dudy rząd raczej nie posuwał się tak daleko, żeby móc powiedzieć, że posługiwał się pełnią władzy w kontaktach z prezydentem - przyznał były premier.

