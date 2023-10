Bogdan Zalewski zaprosił do Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego.

Niecały tydzień pozostał do wyborów parlamentarnych oraz referendum. To już ostatnia prosta kampanii, polityczny sprint do mety. Pewniaka do zwycięstwa nie ma, jest przewaga rządzącego Prawa i Sprawiedliwości nad pozostałymi rywalami - z opozycji. Jednak ciągle szanse na wygraną ma zarówno partia obecnie rządząca, jak i opozycja - marząca o przejęciu władzy. Sytuacja w naszym kraju ciągle jest niejasna, tak jak niepewny jest obrót spraw na całym świecie.

Do szalejącej wojny w Ukrainie oraz rywalizacji Zachodu ze Wschodem i Dalekim Wschodem doszła ostatnio tragiczna konfrontacja na Bliskim Wschodzie. Wojna palestyńsko-izraelska eskaluje i zatacza coraz szersze kręgi. Jakie mogą być konsekwencje tego lokalnego zbrojnego konfliktu dla całego świata?

Czy Europie grozi kolejna fala uchodźców z tego rejonu globu? Jak poradzić sobie z tą wzmagającą się "wędrówką ludów"? To problem globalny, ale mający także swoje kontynentalne i krajowe wymiary.

Jednym z nich jest spór o europejską politykę wobec narastającej migracji, w tym ostre dyskusje wokół paktu migracyjnego. To jeden z najistotniejszych tematów wyborczej rywalizacji w naszym kraju, z naszym konkretnym politycznym punktem spornym: stosunkiem do zabezpieczeń na granicy z Białorusią. Mówiąc wprost: co z tym polskim płotem? Rozebrać czy rozbudować? Zrezygnować z takich inwestycji w bezpieczeństwo czy rozszerzać podobny program obronny na innych wrażliwych granicach?

Na takie (między innymi) pytania odpowie w poniedziałkowy poranek poseł Platformy Obywatelskiej. Na Rozmowę o 7:00 z Marcinem Kierwińskim do RMF FM i radia RMF24 zaprasza Bogdan Zalewski.