"Wszyscy po tej stronie sceny politycznej (po stronie opozycyjnej) zrozumieli prostą prawdę: albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja (rządów) PiS" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Szymon Hołownia komentując słowa wypowiedziane przed Donalda Tuska na Marszu Miliona Serc. Lider PO w zaskakująco przychylnych słowach pozdrowił w Warszawie i Hołownię i Kosiniaka-Kamysza.

Szymon Hołownia / Michał Dukaczewski / RMF FM

Prowadzący Popołudniową rozmowę rozpoczął od cytatu z Donalda Tuska, który na niedzielnym marszu serdecznie pozdrowił Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza, gratulując im "świetnej roboty w terenie". Co się stało, że lider PO pierwszy raz w tak przychylnych słowach zwrócił się do przedstawicieli innych partii opozycji?

Wszyscy po tej stronie sceny politycznej (po stronie opozycyjnej) zrozumieli prostą prawdę: albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja (rządów) PiS - powiedział Hołownia tłumacząc, że albo Trzeciej Drodze uda się przekroczyć próg 8 proc., albo Prawo i Sprawiedliwość będzie w stanie stworzyć rząd.

Szef Polski 2050 wyjaśnia, że słowa Tuska wynikają także z politycznego pragmatyzmu. Układ trzech list po stronie opozycyjnej (KO, Lewica i Trzecia Droga) sprawdza się - mówi Szymon Hołownia i dodaje:

Polaryzacja w Polsce jest dziś tak silna, że jak ktoś chciałby przejść z zabetonowanego obozu PiS do obozu zmiany, to musi mieć po drodze jakiś parking. My jesteśmy etapem dla niektórych odchodzących od PiSu. Z naszych badań wynika, że aż 19 proc. wyborców PiS rozważa głosowanie na nas jako na drugą opcję.

Wideo youtube

Jak Trzecia Droga zamierza przekonać wyborcę PiS, który wciąż się waha?

Przede wszystkim powiedziałbym, że rozumiem, że głosował (na PiS) ze szlachetnych pobudek, bo chciał Dobrej Zmiany.