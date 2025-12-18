Niecodzienna oferta dla kibiców klubów hokejowych w Finlandii. Zakład pogrzebowy w Tampere proponuje trumny i urny w barwach dwóch miejscowych drużyn.

Wielu kibiców życzy sobie być pochowanymi w trumnach w barwach klubowych / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zakład pogrzebowy w Tampere wprowadził do swojej oferty trumny i urny w barwach dwóch lokalnych klubów hokejowych: Tappara i Ilves.

Tappara to 20-krotny mistrz Finlandii, założony w 1932 roku, natomiast Ilves zdobył mistrzostwo 16 razy i powstał rok wcześniej.

Właściciel zakładu, Marko Mielonen, podkreśla, że wielu kibiców obu klubów jest w podeszłym wieku i wyraża życzenie pochówku w klubowych barwach.

Mielonen pracuje w branży pogrzebowej od 40 lat i zauważa, że pogrzeby stają się coraz bardziej liberalne i spersonalizowane, stanowiąc ważny hołd dla zmarłego.

"Kibice obu klubów są więc w bardzo różnym wieku, często w bardzo podeszłym, i wielu z nich, jak się dowiedzieliśmy, życzy sobie być pochowanymi w trumnach w barwach klubowych. Pracuję w tej branży 40 lat i pogrzeby stały się bardziej liberalne i nie są już grobowymi uroczystościami, tylko ważnym hołdem dla zmarłego" - powiedział właściciel zakładu pogrzebowego Marko Mielonen gazecie "Iltalehti".

"Nasz zakład jest bardzo otwarty i wielokrotnie urządziliśmy pogrzeby tematyczne, jak życzył sobie zmarły lub jego rodzina. Ostatnią ceremonią był pogrzeb rybaka, więc oprawa dotyczyła jego branży" - wspomniał.

Wyjaśnił, że pomysł pojawił się dwa tygodnie temu przypadkowo podczas firmowego przyjęcia świątecznego.

"Nasze miasto od lat żyje hokejem i jest fińską mekką tego sportu. Wszyscy nasi pracownicy są kibicami po połowie każdego z tych dwóch klubów i na tego typu przyjęcia przychodzą ubrani w barwy klubowe. Ja przebieram się zawsze za sędziego" - dodał.

Właściciel zakładu zapowiedział też, że jest gotowy przygotować trumnę lub urnę w barwach każdego fińskiego klubu hokejowego lub piłkarskiego.