"Chyba nie wyłączą mi mikrofonu, ale jeśli mi wyłączą, to być może ta cisza bardziej dotrze do tych ludzi, którzy do tej pory byli karmieni tylko kłamstwem" – mówił w Płocku lider Platformy Obywatelskiej, odnosząc się do poniedziałkowej debaty organizowanej przez telewizję publiczną. Już wiadomo, że nie weźmie w niej udziału prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zdaniem Tuska, może to być pewnego rodzaju sygnał dla wyborców tej partii.

Donald Tusk w Płocku / Paweł Supernak / PAP Mówiąc o nieobecności na poniedziałkowej debacie lidera PiS-u Donald Tusk stwierdził, że "pustka po Kaczyńskim w studio może będzie sygnałem dla wyborczyń i wyborców PiS, że coś nie gra". Że boją się naprawdę kilku słów oddających rzeczywistość, że boją się panicznie prawdy - nawet jeśli tylko przez sekundę czy przez pół minuty będzie brzmiała w telewizji rządowej. Dla nich to jest myśl nie do zniesienia - mówił szef PO. Tusk podkreślał, że spodziewa się ze strony organizatorów debaty ataków pod swoim adresem. Zgaszą światło, dorobią mi rogi, zrobią ze mnie ultrarudzielca albo będą dawali napisy po niemiecku jak będę mówił - diabli wiedzą, co im do głowy przyjdzie - mówił w Płocku. Zdaniem Tuska elektorat PiS "to nie są sprawcy, to są ofiary PiS". "I dlatego pójdziemy wszyscy głosować 15 października, także dla tych otumanionych, dla tych oszukanych, dla tych, którzy dzisiaj otwierają dopiero oczy, dopiero docierają do nich pierwsze słowa prawdy - oświadczył były premier. Zadeklarował jednocześnie, że zrobi wszystko, aby "15 października 2023 r. był pierwszym dniem naszej odnowionej, ozdrowionej Rzeczpospolitej, z wolnymi Polkami i wolnymi Polakami".

Debata w TVP. Najważniejsze informacje Debata organizowana przez telewizję publiczną rozpocznie się w poniedziałek o godz. 18:30. Poprowadzą ją Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz. Będzie transmitowana na trzech antenach - w TVP1, TVP Info i TVP Polonia. Prawo i Sprawiedliwość w debacie będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki, a Platformę Obywatelską - Donald Tusk. Przedstawicielką Lewicy będzie Joanna Scheuring-Wielgus. Trzecia Droga wyśle na debatę Szymona Hołownię, Konfederacja - Krzysztofa Bosaka, a Bezpartyjni Samorządowcy - Krzysztofa Maja.