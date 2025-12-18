Policja w Przemyślu poszukuje 25-letniego mężczyzny, który w środę około godz. 18 uciekł z Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy. Mężczyzna może być niebezpieczny, dlatego funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Opublikowano wizerunek poszukiwanego.

/ Policja Przemyśl / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Policja poszukuje mężczyzny, który wczoraj ok. godz. 18:00 uciekł ze szpitala psychiatrycznego w Żurawicy (Podkarpackie).



Rysopis poszukiwanego:

Wzrost ok. 185 cm, krępej budowy ciała, włosy krótkie ciemny blond, oczy koloru niebieskiego. Mężczyzna ubrany był w spodnie koloru niebieskiego, nie posiadał górnej odzieży wierzchniej oraz obuwia, prawdopodobnie posiada opatrunek na lewym przedramieniu.



Osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z policją, dzwoniąc pod numery telefonu: (+48) 47-823-33-10, (+48) 47 823-36-76 lub numer alarmowy 112.

/ Policja /

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i informowanie o miejscu pobytu poszukiwanego. Mężczyzna może być niebezpieczny.