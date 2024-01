Bogdan Zalewski zaprosił do Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Łukasza Schreibera - posła Prawa i Sprawiedliwości oraz byłego ministra w rządzie Mateusza Morawieckiego. Nasz dziennikarz porozmawia ze swoim gościem m.in. o sytuacji wokół Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Gość dziennikarza RMF FM to nie tylko gracz polityczny. Łukasz Schreiber jest także szachistą. Jak czytamy w biogramie: "W 1997 roku zdobył tytuł mistrza Polski juniorów w kategorii do 10 lat w szachach, był również reprezentantem Polski na mistrzostwach świata i Europy juniorów w tej samej kategorii wiekowej. W 1997 uzyskał I kategorię szachową (I+)".

Z takim doświadczeniem wydaje się być odpowiednim rozmówcą w sprawach strategii: partyjnych, prawnych czy państwowych. Jako że pierwszy ruch w tej kadencyjnej rozgrywce zaczęła większość sejmowa (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica), nazwijmy tę stronę "Białymi". "Czarne" są synonimem polityków Prawa i Sprawiedliwości.

1. Czy z politycznej szachownicy zostaną strącone znaczące figury Czarnych, dwie wieże z byłych służb: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik? Jak zachowa się hetman Czarnych, czyli prezydent Andrzej Duda?

2. Czy skuteczny w strącaniu z szachownicy cennych figur rywali okaże się skoczek Białych, czyli marszałek Sejmu Szymon Hołownia? Na poniedziałek i wtorek zaplanował kilka ruchów do przodu: serię spotkań na polu prawnym i politycznym. Tak można w szachowym języku określić rozmowy z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem i Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem oraz z szefem Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestrem Marciniakiem. Co może zyskać skoczek?

3. We wtorek Biali będą chcieli zaszachować Czarnych na polu sejmowym. Zbierze się bowiem "Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego". To oficjalne określenie rozgrywki. A w naszych szachach? Czy Czarnym (PiS) uda się zbić argumenty Białych (KO, Trzecia Droga, Lewica) i przejść do kontrataku w sprawie "kopert"?

4. W czwartek nastąpi ważna rozgrywka na polu wizerunkowym. Czy Czarnym z PiS uda się odzyskać utraconą pozycję na biało-czerwonej szachownicy po "zwycięskiej porażce" w wyborach parlamentarnych? Na ten dzień w Warszawie zapowiadany jest "protest Wolnych Polaków". Ilu z nich pojawi się w stolicy? Czy pokażą swoją moc, czy też wykażą się słabością organizacyjną? Czy zdołają przekonać obserwatorów turnieju demokratycznego, że Biali pod wodzą hetmana Donalda Tuska zajęli pole medialne ze złamaniem szachowych reguł prawnych? Czy Czarnym uda się postawić wywrócony przez Białych telewizyjny i radiowy stolik do gry?

Na rozmowę Bogdana Zalewskiego zapraszamy o godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24 i na stronę RMF24.pl!