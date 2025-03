"Nie jest to scenariusz wykluczony, że tego typu inicjatywa zostanie poddana pod głosowanie Rady. Za miesiąc będziemy wiedzieć jeszcze więcej, np. na temat zjawisk na rynku pracy. To pozwoli na podjęcie decyzji" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Przemysław Litwiniuk, pytany o obniżenie stóp procentowych przed lipcem. "Sądzę, że można się spodziewać kroczącego obniżania poziomu stóp procentowych" - dodał gość Piotra Salaka.

Przemysław Litwiniuk / Michał Dukaczewski / RMF FM

Rozmowa o 7 w internetowym Radiu RMF24 zaczęła się od pytania o obniżkę stóp procentowych, czy jest szansa, by stało się to przed lipcem tego roku?

Nie jest to scenariusz wykluczony, że tego typu inicjatywa zostanie poddana pod głosowanie Rady. Za miesiąc będziemy wiedzieć jeszcze więcej, np. na temat zjawisk na rynku pracy, to pozwoli na podjęcie decyzji - powiedział w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Przemysław Litwiniuk.

Sądzę, że można się spodziewać kroczącego obniżania poziomu stóp procentowych - dodawał gość Piotra Salaka. Ostatnie tygodnie przynoszą wiele informacji, które nakazują korygować spojrzenie w przyszłość - stwierdził.



Przemysław Litwiniuk mówił też, że "Rada Polityki Pieniężnej poświęciła dużo czasu na dyskusję na temat możliwości poluzowania polityki pieniężnej, ale potrzeba jeszcze weryfikacji trendów, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę".

Zbyt drogie kredyty

Podczas rozmowy poruszono również temat sytuacji w sektorze bankowym, w tym kwestię wysokich kosztów kredytów w Polsce.

Prof. Litwiniuk wskazał na problemy z płynnością w sektorze bankowym oraz na preferencję banków do lokowania środków w bezpieczne aktywa zamiast angażowania ich w rozwój gospodarki.

Banki mają dużo pieniędzy, a w warunkach wysokich stóp procentowych, zamiast podejmować ryzyko gospodarcze, wolą lokować je w obligacje rządowe albo bony skarbowe Narodowego Banku Polskiego - mówił.

Zdaniem gościa Piotra Salaka, istnieje potrzeba zmian regulacyjnych, które zachęcą banki do większego zaangażowania w finansowanie przedsięwzięć gospodarczych.

Złoto i kryptowaluty w rezerwach NBP

Piotr Salak w Rozmowie o 7 poruszył też temat polityki rezerwowej Narodowego Banku Polskiego, w tym kwestię inwestycji w złoto i kryptowaluty.

Prof. Litwiniuk podkreślił wartość złota jako elementu rezerw, wskazując na jego rolę wizerunkową i wpływ na wiarygodność banku centralnego. Jednocześnie wyraził ostrożność wobec inwestycji w kryptowaluty, z uwagi na związane z nimi ryzyka.

Rezerwy mają swoje funkcje. Tę funkcję mają w dużej mierze także rolę wizerunkową. Złoto we współczesnym świecie wpływa na wiarygodność tego instrumentu i uważam, że dążenie do poziomu 20 proc. ogółu rezerw jest kierunkiem właściwym, zresztą trafionym. Wzrost cen złota na rynkach światowych wynika oczywiście nie z faktu, że my je kupujemy, choć może w minimalnym stopniu też. Jest jest dowodem na to, że to była trafiona decyzja- mówił gość Piotra Salaka.





