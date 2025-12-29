RMF FM umacnia swoją pozycję jako najbardziej opiniotwórcza stacja radiowa w Polsce. Z wynikiem niemal 2,2 tysiąca cytowań w listopadzie 2025 roku, rozgłośnia nie tylko utrzymała pozycję lidera, ale również potwierdziła swoją rolę jako jedno z kluczowych źródeł informacji dla innych mediów w kraju. Najnowszy raport Instytutu Monitorowania Mediów nie pozostawia wątpliwości – RMF FM wyznacza standardy dziennikarskiej rzetelności i szybkości w przekazywaniu najważniejszych wiadomości.

RMF FM po raz kolejny liderem opiniotwórczości wśród stacji radiowych – listopadowy ranking cytowań mediów / Archiwum RMF FM

RMF FM na szczycie rankingów cytowań

Listopad 2025 roku okazał się wyjątkowo intensywny pod względem wydarzeń społeczno-politycznych, które znalazły szerokie odbicie w mediach. Wśród stacji radiowych to właśnie RMF FM okazało się najczęściej cytowanym źródłem informacji. Blisko 2,2 tysiąca odniesień w innych mediach to wynik, który nie tylko potwierdza silną pozycję stacji, ale także świadczy o ogromnym zaufaniu, jakim darzą ją dziennikarze i redakcje w całym kraju.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że RMF FM jako pierwsza rozgłośnia poinformowała opinię publiczną o udziale prezydenta Karola Nawrockiego w Marszu Niepodległości. To właśnie dzięki sprawnej pracy reporterów i sprawdzonym źródłom, słuchacze oraz inne media mogli błyskawicznie dowiedzieć się o decyzji głowy państwa, co wywołało szeroką dyskusję zarówno w przestrzeni publicznej, jak i na łamach prasy oraz w serwisach internetowych.

/źródło: Instytut Monitorowania Mediów /

Instytut Monitorowania Mediów zaprezentował również ranking najbardziej opiniotwórczych mediów niezależnie od kategorii. Listopadowe podium zdominowały internetowe portale i gazety o ogólnopolskim zasięgu. Liderem został Onet, który zanotował aż 3,5 tysiąca odniesień w innych mediach. Na drugim miejscu znalazła się "Rzeczpospolita" z ponad 3,4 tysiącami cytowań, a trzecie miejsce przypadło Wirtualnej Polsce, która uzyskała 3,3 tysiąca cytowań.

Wyniki te potwierdzają, że media internetowe niezmiennie odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu debaty publicznej i są głównym źródłem informacji dla dziennikarzy, publicystów oraz szerokiej opinii publicznej.

Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych mediów przez inne redakcje przeprowadzono na podstawie 49 511 przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia i telewizji oraz portali internetowych, w których pojawiały się cytowania ze wskazaniem nazwy mediów prasowych, serwisów internetowych, stacji radiowych i telewizyjnych lub tytuły ich programów.

Badanie dotyczy okresu 1-30 listopada 2025 roku.