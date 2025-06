"Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski” – napisał w niedzielny wieczór Robert Lewandowski. Jak na tę wiadomość zareaguje sztab reprezentacji i piłkarska "centrala"? Czy nawet najlepszy piłkarz w naszej historii może podejmować takie kroki? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 byłego reprezentanta Polski i eksperta piłkarskiego Dariusza Dziekanowskiego.

Dariusz Dziekanowski / Albert Zawada / PAP

Wiadomość najpierw o zmianie kapitana reprezentacji Polski na Piotra Zielińskiego, a później o rezygnacji z gry w kadrze przez Roberta Lewandowskiego zaskoczyły i zelektryzowały fanów polskiej piłki w niedzielny wieczór. Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 Dariusza Dziekanowskiego o możliwe reakcje na powstałe zamieszanie. Jesteśmy dzień przed ważnym meczem w eliminacjach do mundialu. Czy taka sytuacja może pomóc zmobilizować drużynę, czy wręcz przeciwnie, doprowadzi do rozpadu ekipy?