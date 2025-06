Poważne zamieszanie w polskiej piłce. W niedzielę dowiedzieliśmy się, że opaskę kapitańską naszej reprezentacji będzie nosił Piotr Zieliński. Chwilę później do sprawy odniósł się dotychczasowy kapitan kadry, Robert Lewandowski. "Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski" – napisał Lewy.

Robert Lewandowski przed meczem towarzyskim z Mołdawią / Michał Meissner / PAP "Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - napisał Robert Lewandowski w niedzielę późnym wieczorem w swoich mediach społecznościowych. Słowa "Lewego" zostały opublikowane chwilę po tym, gdy serwis "Łączy nas piłka" poinformował, że nowym kapitanem Biało-Czerwonych został Piotr Zieliński. "Decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy" - podał serwis. Zobacz również: Lewandowski traci opaskę kapitańską i rezygnuje z gry w kadrze! Lewandowski nieobecny na ostatnim zgrupowaniu Sporą niespodzianką była już ostatnia absencja Roberta Lewandowskiego w towarzyskim meczu z Mołdawią. Zawodnik Barcelony przekazał kilka dni temu, że nie weźmie udziału w czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. "Drodzy kibice. Biorąc pod uwagę okoliczności oraz natężenie sezonu klubowego, wspólnie z trenerem zdecydowaliśmy, że tym razem nie wezmę udziału w czerwcowym zgrupowaniu Reprezentacji Polski. Gra w biało-czerwonych barwach zawsze była dla mnie spełnieniem marzeń, ale czasem organizm daje sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć" - przekazał "Lewy". Piłkarz był krytykowany za swoją decyzję. Ostatecznie Robert pojawił się na ławce w meczu, w którym kadra pożegnała Grosickiego. Najbliższy mecz Polacy zagra we wtorek 10 czerwca o godz. 20.45. Rywalem Biało-Czerwonych będzie Finlandia.