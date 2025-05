"To, co cieszy po I turze, to znacząca poprawa poparcia Rafała Trzaskowskiego na 'ścianie wschodniej'. Niestety w 'zachodniej ścianie', gdzie PO tradycyjnie ma większe poparcie, mieliśmy do czynienia ze spadkiem frekwencji" - powiedział w Rozmowie o 7:oo w Radiu RMF24 Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej.

Krzysztof Kwiatkowski, senator KO / RMF24 Słuchaj Radia RMF24>>> Jeśli Donald Tusk angażuje się w kampanię Rafała Trzaskowskiego, to znaczy, że nie jest zadowolony z pracy sztabu kandydata KO? - zapytał na początku rozmowy Piotr Salak.Jeżeli premier angażuje się w kampanię Rafała Trzaskowskiego, to oznacza tyle, że tak jak my wszyscy, ma świadomość wagi i znaczenia tych wyborów - zaznaczył senator Krzysztof Kwiatkowski. Polityk KO przekonywał w Rozmowie o 7:00 w RMF24, że "to, co cieszy po I turze, to znacząca poprawa poparcia Rafała Trzaskowskiego na 'ścianie wschodniej'". Niestety w 'zachodniej ścianie', gdzie PO tradycyjnie ma większe poparcie, mieliśmy do czynienia ze spadkiem frekwencji - powiedział były minister sprawiedliwości. Krzysztof Kwiatkowski nie chciał zdradzić, kto będzie przemawiał na niedzielnym "Wielkim Marszu Patriotów". Myślę, że państwo będziecie mile zaskoczeni całą listą. Będzie naprawdę interesująco - zaznaczył senator Kwiatkowski. Kwiatkowski: Trzaskowskiego i Siewierę łączy myślenie o Polsce Gość Radia RMF24 odniósł się także do decyzji Jacka Siewiery. Były doradca prezydenta Andrzeja Dudy zgodził się zostać doradcą społecznym Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski i Jacek Siewiera to państwowcy. Łączy ich myślenie o Polsce. Siewiera jako szef BBN pokazywał w praktyce działania, że odpowiedzialność za dobro wspólne jest mu bliskie - powiedział Kwiatkowski. Z dużą radością przyjąłem deklarację Siewiery, który chce wspierać Rafała Trzaskowskiego swoją wiedzą i odpowiedzialnością za sprawy państwowe - dodał. Nie znamy Jacka Siewiery ze 'strzelistych' wypowiedzi o charakterze światopoglądowym. Znamy go z umiejętności analizy, zagrożeń geostrategicznych, spraw związanych z obronnością - przekonywał senator KO, zapytany o to, jakich wyborców ma przekonać informacja o współpracy Siewiery z Trzaskowskim.

Senator nie chciał jednoznacznie wskazać, czy i jakie błędy popełnił sztab Rafała Trzaskowskiego przed I turą. Nie mówię, że wszystko robił dobrze. Zwracam uwagę na to, że sztab zakończył I turę tym, że kandydat Trzaskowski uzyskał najwyższe poparcie. Ma wyższe poparcie niż w I turze w 2020 r. Dodatkowo udało się poprawić wynik na tych terenach, które tradycyjnie są uznawane jako nie sprzyjające środowiskom demokratycznym, nie sprzyjające Rafałowi Trzaskowskiemu. I te cele udało się osiągnąć - wymienił były szef NIK. Tu niedługo pojawi się pełne omówienie rozmowy. Zobacz również: Tusk wchodzi do kampanii. Hetman: Zmobilizuje elektorat PiS

Sztabowiec PiS: Karol Nawrocki ma osobiste relacje ze Sławomirem Mentzenem

Michał Gramatyka o błędach: Oferujemy zamianę, a nie zmianę

Leszek Miller: Gdyby Karol Nawrocki wygrał, rząd by upadł Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. Opracowanie: Karol Żak