Co zrobił, żeby temu zapobiec? Jak to możliwe, że formalności w tej sprawie zostały załatwione w 24 godziny? Czy posłowie Robert Telus, Rafał Romanowski i były szef KOWR Waldemar Humięcki zostaną wyrzuceni z PiS? Gościem w Rozmowie o 7:00 będzie Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. CPK i poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Poruszymy także sprawę wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu posłowi Zbigniewowi Ziobro. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości popełnienie 26 przestępstw, wśród nich zarzut o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.  Czy minister zostanie zatrzymany i aresztowany?

Jak Prawo i Sprawiedliwość chce poradzić sobie z kryzysem wizerunkowym? Kto na nim skorzysta?

Na rozmowę Michała Zielińskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

