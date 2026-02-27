Wiceminister klimatu i środowiska, Główny Konserwator Przyrody Mikołaj Dorożała oświadczył w piątek, że zrezygnował z członkostwa w Polsce 2050. Wyraził wdzięczność Szymonowi Hołowni oraz zapewnił, że trzyma kciuki za koleżanki i kolegów z partii. "Pozostaję na najważniejszym dla mnie froncie, walcząc o polską przyrodę" - zapewnił polityk. Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050, stawia pytania o posadę Dorożały w ministerstwie.
- Mikołaj Dorożała ogłosił odejście z partii Polska 2050, podkreślając, że nadal będzie walczył o ochronę polskiej przyrody.
- Polityk podziękował byłemu liderowi Szymonowi Hołowni za działania na rzecz środowiska.
Mikołaj Dorożała o swojej decyzji poinformował w piątkowym wpisie na platformie X. "Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w partii Polska 2050" - ogłosił.
W obszernym wpisie podziękował członkom partii za ostatnie lata, napisał również o dokonaniach.