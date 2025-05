Czy krytyka Karola Nawrockiego przez Sławomira Mentzena oznacza koniec paktu o nieagresji między Konfederacją a PiS? Czy Sławomir Mentzen pomimo słabszych ostatnio notowań powalczy jeszcze o II turę wyborów prezydenckich kosztem prezesa IPN? Co po wyborach prezydenckich będzie ze Sławomirem Mentzenem? Między innymi o to w czwartek Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Annę Bryłkę, europosłankę Konfederacji. Zapraszamy!

Anna Bryłka reprezentuje Konfederację w Parlamencie Europejskim / Marcin Suchmiel / RMF24

Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji na prezydenta, zaatakował Karola Nawrockiego za "aferę mieszkaniową". "Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą (...)" - stwierdził jeden z liderów Konfederacji.

Czy to koniec nieformalnego paktu o nieagresji między Konfederacją a PiS? Czy Sławomir Mentzen pomimo słabszych ostatnio notowań powalczy jeszcze o II turę wyborów prezydenckich kosztem prezesa IPN? Między innymi te pytania usłyszy Anna Bryłka.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

