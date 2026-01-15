Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa rozpatrzy dziś wniosek Prokuratury Krajowej o aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10. Sam Ziobro w poniedziałek przekazał, że władze Węgier udzieliły mu azylu politycznego i objęły ochroną międzynarodową.

Zbigniew Ziobro / Wojciech Olkuśnik / East News

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa dziś o 10:00 rozpatrzy wniosek Prokuratury Krajowej o areszt dla Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i posła PiS.

Prokuratura uzasadnia wniosek obawą utrudniania śledztwa przez Ziobrę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro poinformował, że otrzymał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech.

Co w związku z obecną sytuacją oznaczałaby dzisiejsza decyzja sądu? Dowiesz się z tego artykułu.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Prokuratura Krajowa wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry uzasadniała m.in. obawami, że były minister sprawiedliwości będzie utrudniał śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości.

W poniedziałek Zbigniew Ziobro i jego obrońca Bartosz Lewandowski przekazali, że w grudniu węgierskie władze objęły go azylem politycznym i ochroną międzynarodową . Ponadto - jak informował Lewandowski - Ziobro ma otrzymać dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej . Ma to umożliwić byłemu ministrowi przemieszczanie się. Dokument ten nie daje jednak dodatkowej ochrony przed krajowymi czy międzynarodowymi nakazami aresztowania, w tym ENA.

Ani w Ministerstwie Sprawiedliwości, ani w Ministerstwie Spraw Zagranicznych nie wiadomo nic o dokumentach w sprawie azylu pana Zbigniewa Ziobry. W tej chwili mamy tylko deklaracje pana posła Ziobry, natomiast na podstawie tych twierdzeń nie możemy przeprowadzać w Polsce jakichkolwiek procedur. Apelujemy do strony węgierskiej o przekazanie dokumentów, ale odbijamy się od ściany - powiedział dziś w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Pierwsze posiedzenie sąd odroczył

Prokuratura Krajowa, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, chce, by Ziobro trafił do aresztu na trzy miesiące. Sprawą zajmuje się sędzia Agnieszka Prokopowicz, która 22 grudnia ub.r. odroczyła posiedzenie do 15 stycznia z powodu - jak podał sąd - omyłkowego niedołączenia przez prokuraturę materiałów niejawnych do wniosku o areszt byłego ministra.

Według adwokatów Ziobry materiały niejawne dotyczą "kluczowego zarzutu" związanego z umową między Ministerstwem Sprawiedliwości a CBA o powierzenie środków. W ich ocenie materiały te, korzystne dla Ziobry, powinny być znane sądowi, a prokurator pozbawił go możliwości zapoznania się z nimi (we wniosku o areszt prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. nielegalne przekazanie CBA z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus).

W tym tygodniu obrońcy poinformowali też, że prokuratura odmówiła im dostępu do tych materiałów niejawnych, co uniemożliwia powołanie się na nie podczas posiedzenia aresztowego.

Jeśli sąd zgodzi się na areszt dla Zbigniewa Ziobry, to co dalej?

Prokuratura, uzasadniając wniosek o tymczasowe aresztowanie Ziobry, wskazała na realne ryzyko jego niestawiennictwa, ucieczki, ukrywania się oraz matactwa procesowego.

W przypadku uwzględnienia przez sąd wniosku o areszt byłego ministra sprawiedliwości zostanie za nim wydany list gończy. Na jego podstawie zostaną uruchomione dalsze jego poszukiwania na terenie kraju. Jeżeli służby ustalą, że Ziobro nie przebywa na terytorium Polski, kolejnym etapem ma być uruchomienie poszukiwań na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Od postanowienia sądu o areszcie Ziobry jego obrona będzie mogła wnieść zażalenie do sądu wyższej instancji. Do czasu rozpoznania zażalenia nie będzie jednak wstrzymana procedura poszukiwawcza. Dodatkowo obrona będzie mogła wnieść o wstrzymanie wykonania decyzji sądu do czasu rozpoznania tego zażalenia.

Ponadto Ziobro może być poszukiwany - na wniosek Komendy Głównej Policji - czerwoną notą Interpolu, która stanowi informację, że dana osoba jest poszukiwana przez władze jednego z krajów członkowskich Interpolu i zawiera prośbę o jej lokalizację oraz zatrzymanie.

Co prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze?

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.