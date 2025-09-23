Czy do kolejnego obniżenia stóp procentowych dojdzie na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w październiku? W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Przemysław Litwiniuk powiedział, że jego zdaniem nastąpi to "najwcześniej w listopadzie".

Członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Przemysław Litwiniuk / Michał Dukaczewski / RMF24

Rozmowa dotyczyła kondycji polskiej gospodarki, stóp procentowych, polityki budżetowej oraz przyszłości finansów publicznych. Prof. Przemysław Litwiniuk analizował obecne wyzwania i ryzyka w kontekście makroekonomicznym, społecznym i geopolitycznym.

Prof. Litwiniuk: Gospodarka ma się dobrze, ale perspektywa jest niepokojąca

Agencja Moody’s obniżyła w ubiegły piątek perspektywę ratingu Polski ze stabilnej do negatywnej. Utrzymała przy tym na relatywnie wysokim poziomie sam rating naszego kraju. Dwa tygodnie wcześniej na podobny ruch zdecydowała się agencja Fitch. W obu przypadkach uzasadnienie było podobne - rosnący w szybkim tempie deficyt i dług publiczny. Członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Przemysław Litwiniuk, pytany przez Piotra Salaka, czy w związku z tym polska gospodarka ma się dobrze, odpowiedział:

Polska gospodarka ma się całkiem przyzwoicie. (...) Jest dobrze, ale będzie gorzej ze względu na narastające komplikacje związane ze wzrostem wydatków publicznych, zagrożeniami demograficznymi i tym, że (...) sytuacja geopolityczna zmusza nas do angażowania wydatków budżetowych na obronność - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Przemysław Litwiniuk.

Kiedy zatem będzie gorzej? To perspektywa najbliższych lat - stwierdził. Jeżeli chodzi o deficyt wydatków publicznych, już pod koniec tej dekady możemy zacząć przekraczać granice, które w naszej części świata nie są akceptowane.

Kiedy obniżka stóp procentowych?

Czy na październikowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej można spodziewać się obniżki stóp procentowych? Zdaniem prof. Litwiniuka nastąpi to "najwcześniej w listopadzie".

Będziemy wtedy obserwować projekcję inflacji - ona pokaże nam, w jaki sposób będzie przebiegać ścieżka wzrostu gospodarczego oraz przewidywana ścieżka inflacji w najbliższych kilku kwartałach. To pozwoli radzie podjąć właściwe decyzje.

