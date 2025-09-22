Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że Moskwa jest gotowa przedłużyć o rok ostatni obowiązujący traktat o kontroli zbrojeń jądrowych z USA - New START - jeśli na taki sam krok zdecydują się Stany Zjednoczone. Rosyjski przywódca podkreślił, że decyzja ta ma służyć globalnemu bezpieczeństwu i utrzymaniu dialogu z Waszyngtonem.

Władimir Putin o wyścigu i kontroli zbrojeń / ALEXANDER KAZAKOV/AFP/East News / East News

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Rosji Władimir Putin zadeklarował, że po wygaśnięciu traktatu New START 5 lutego 2026 roku Rosja jest gotowa przez kolejny rok przestrzegać jego ograniczeń, pod warunkiem wzajemności ze strony USA. Prezydent zaznaczył, że całkowite odejście od dziedzictwa traktatu byłoby błędem, a polityczno-dyplomatyczne rozwiązania są zawsze preferowane przez Kreml w pierwszej kolejności...

Putin podkreślił, że Rosja nie jest zainteresowana wyścigiem zbrojeń i konsekwentnie opowiada się za dialogiem w sprawie kontroli arsenałów nuklearnych. Jednocześnie zapewnił, że Moskwa jest w stanie odpowiedzieć na wszelkie zagrożenia i ufa swoim siłom odstraszania.

Kluczowe punkty wystąpienia Putina

Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, która doradza prezydentowi w kwestiach bezpieczeństwa narodowego, analizuje zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz opracowuje środki ich neutralizacji. Organ ten wyznacza także główne kierunki polityki zagranicznej i wojskowej Rosji.

W swoim wystąpieniu prezydent zwrócił uwagę na pogarszającą się sytuację w zakresie strategicznej stabilności na świecie oraz na zniszczenie systemu kontroli zbrojeń w relacjach rosyjsko-amerykańskich. Putin ocenił, że plany wzmacniania obronności kraju są realizowane w pełni i na czas, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji międzynarodowej.

Według Putina, działania Zachodu poważnie podważyły fundamenty dialogu między państwami posiadającymi broń jądrową, a rosyjskie propozycje dotyczące bezpieczeństwa strategicznego nie spotkały się z jasną odpowiedzią ze strony partnerów.

Traktat New START, podpisany w 2010 roku, ogranicza liczbę strategicznych głowic jądrowych oraz środków ich przenoszenia po obu stronach. Jego wygaśnięcie bez nowego porozumienia groziłoby dalszą degradacją systemu kontroli zbrojeń i wzrostem napięć na linii Moskwa-Waszyngton.

Do jego wygaśnięcia pozostały nieco ponad cztery miesiące, jednak - ze względu na różnice dotyczące wojny w Ukrainie - Rosja i USA nie rozpoczęły jeszcze rozmów o przedłużeniu lub nowym porozumieniu. Prezydent USA Donald Trump wyrażał chęć zawarcia nowej umowy o kontroli zbrojeń, obejmującej także Chiny.

Uważamy, że ten krok będzie miał sens tylko wtedy, gdy Stany Zjednoczone zachowają się podobnie i nie podejmą działań, które mogłyby naruszyć istniejącą równowagę odstraszania - zaznaczył w poniedziałek Władimir Putin.