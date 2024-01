Katarzyna Kotula, minister ds. równości będzie w poniedziałek gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Katarzyna Kotula / Jakub Rutka / RMF FM

>>>SŁUCHAJ INTERNETOWEGO RADIA RMF24<<<

Usłyszy pytania m.in. o projekt aborcji do 12. tygodnia ciąży, któremu jawnie sprzeciwiają się posłowie Trzeciej Drogi. Bez nich uchwalić się go nie da, więc co dalej? Czy trwają w tej sprawie negocjacje i rozmowy?

W programie też kolejna sprawa, która dzieli polityków, również wewnątrz koalicji rządzącej, czyli tabletka "dzień po" oraz kwestie dotyczące edukacji seksualnej.

Zaprasza Paweł Balinowski.

>>>SŁUCHAJ INTERNETOWEGO RADIA RMF24<<<