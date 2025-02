​Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Karolina Wigura, socjolożka, publicystka mieszkająca w Berlinie. Porozmawiamy o wyborach parlamentarnych w Niemczech, które odbędą się w najbliższą niedzielę.

Karolina Wigura / Wojciech Olkuśnik / East News

Na kilka dni przed wyborami do Bundestagu w sondażach prowadzi chadecja (CDU/ CSU). Na drugim miejscu znajduje się prawicowo-populistyczna AfD, z kolei trzecie miejsce zajmuje SPD.

Karolinę Wigurę zapytamy również o niemiecką politykę migracyjną i nastroje polityczne.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

