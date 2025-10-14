Brytyjska stacja Channel 4 zapowiada jeden z najbardziej kontrowersyjnych dokumentów ostatnich lat. Produkcja "Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator" ma rzucić nowe światło na postać Adolfa Hitlera, analizując jego materiał genetyczny. Czy geny mogą wyjaśnić zło? Odpowiedzi mają przynieść naukowcy i historycy pod przewodnictwem światowej sławy ekspertów.

Adolf Hitler na zdjęciu z 1929 roku / dpa Dena / PAP/DPA

Channel 4 przygotowuje kontrowersyjny dokument "DNA Hitlera: Genetyczny wzorzec dyktatora", badający wpływ genów Adolfa Hitlera na jego psychikę i decyzje.

Próbka DNA, która ma zostać zbadana, owiana jest tajemnicą - nie wiadomo, skąd pochodzi i jak została pozyskana.

Projekt prowadzi światowej sławy genetyczka dr Turi King, znana z identyfikacji szczątków Ryszarda III, wspierana przez międzynarodowy zespół naukowców.

Brytyjska telewizja Channel 4 zleciła realizację filmu, który jeszcze przed premierą wzbudza ogromne emocje. "Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator" (w polskim tłumaczeniu: "DNA Hitlera: Genetyczny wzorzec dyktatora"), to dwuczęściowy dokument, którego głównym celem jest zbadanie, czy geny Adolfa Hitlera mogły mieć wpływ na jego zachowanie, psychikę i decyzje, które zmieniły bieg historii.

Za produkcję odpowiada firma Blink Films, a reżyserem jest James Routh, znany z realizacji filmów dokumentalnych o tematyce historycznej. Jednak to nie fabuła, a sam temat i sposób jego realizacji już teraz wywołuje burzę w świecie nauki i mediów.

Tajemnicza próbka, znani eksperci

Twórcy dokumentu nie ujawniają, z jakiego rodzaju materiału biologicznego pochodzi próbka DNA Adolfa Hitlera, ani też, w jaki sposób została pozyskana. To właśnie ta aura tajemnicy podsyca spekulacje i zainteresowanie mediów na całym świecie. Wiadomo jedynie, że zespół pracujący nad analizą genetyczną jest imponujący.

Na czele ekipy badawczej stanęła światowej sławy genetyczka, dr Turi King, która zasłynęła wcześniej m.in. z identyfikacji szczątków Ryszarda III. Jej partnerem naukowym jest znany historyk Alex Kay, a nad całością czuwa międzynarodowy zespół specjalistów - lekarzy, ekspertów ds. zachowań i innych naukowców.

Jak zapowiadają twórcy, badania DNA Hitlera mają pomóc odpowiedzieć na pytania, które od dziesięcioleci nurtują historyków, psychologów i opinię publiczną. Czy zło można zapisać w genach? Czy genetyka może wyjaśnić motywy najstraszliwszych zbrodni XX wieku?

"Nic nie jest w stanie wyjaśnić w pełni zła Adolfa Hitlera, jednak odkrycie jego DNA jest niesamowitym osiągnięciem naukowej pracy detektywistycznej. Daje bezprecedensowy wgląd w historię najbardziej studiowanego człowieka w historii" - podkreśla Jonah Weston z Channel 4. Mimo to, nie zdradza szczegółów dotyczących pochodzenia materiału genetycznego. Więcej informacji ma przynieść sam dokument.

Kiedy premiera?

Produkcja ma być nie tylko sensacją medialną, ale także wydarzeniem naukowym. Twórcy deklarują, że prawdziwość DNA Hitlera zostanie potwierdzona rygorystycznymi badaniami naukowymi. Film składać się będzie z dwóch części, a dla najbardziej zainteresowanych przygotowano również 90-minutową wersję całościową.

Na razie nie podano dokładnej daty premiery. Wiadomo jednak, że dokument nie pojawi się na antenie Channel 4 przed końcem 2025 roku. Film już teraz budzi ogromne emocje i można być pewnym, że jego debiut wywoła szeroką dyskusję nie tylko w środowiskach naukowych, ale także wśród widzów na całym świecie.