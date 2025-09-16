Jakie były okoliczności incydentu w Wyrykach? Czy to prawda, że na dom spadła polska rakieta? Prezydent Karol Nawrocki oczekuje od rządu wyjaśnienia wydarzeń, a premier Tusk pisze na X, że "cała odpowiedzialność za uszkodzenie domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję". Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu i wiceprzewodniczący Polski 2050.

Czy obrona cywilna w Polsce działa tak jak powinna? Kto powinien koordynować działania ratunkowe? Czy alerty RCB działają prawidłowo? Jak reagować w sytuacjach zagrożenia? Czy wiemy, co robić w przypadku ataku? Dlaczego nie ma edukującej kampanii rządowej na ten temat? Czy jego zdaniem wystarczy "Poradnik bezpieczeństwa" przygotowany przez MSWiA?

Byłego wojewodę podlaskiego zapytamy także o to, jak w jego regionie reagują na zamknięcie granicy z Białorusią? Czy przedsiębiorcy mają szansę na odszkodowania? Jak długo granica będzie zamknięta i co to oznacza dla Podlasia?

