Agnieszka Magdziak-Miszewska, była ambasadorka RP w Izraelu, będzie gościem piątkowej Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Zapytamy m.in. o porozumienie pokojowe między Izraelem a Hamasem.

Agnieszka Magdziak-Miszewska / Piotr Molecki / East News

Czy Donaldowi Trumpowi uda się wreszcie zaprowadzić trwały pokój w Strefie Gazy? Co dalej z rządem premiera Izraela Benjamina Netanjahu? Czy Izrael obejmie amnestią wszystkich członków Hamasu? Te i inne pytania padną w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

