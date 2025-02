Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Henryk Kowalczyk, poseł i skarbnik Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy m.in. o odebraniu subwencji Prawu i Sprawiedliwości.

Henryk Kowalczyk / Piotr Szydłowski / RMF FM

Z Henrykiem Kowalczykiem porozmawiamy m.in. o odebraniu subwencji Prawu i Sprawiedliwości.

Minister finansów Andrzej Domański kolejny raz skierował pismo do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wypłaty pieniędzy dla największej partii opozycyjnej. Według niego zwłoka PKW w wyjaśnieniu uchwały "może budzić niepokój", ponieważ od czasu skierowania poprzedniego wniosku "upłynął już ponad miesiąc, w którym PKW obradowała trzykrotnie".

Zapytamy też o wniosek dot. uchylenia immunitetu posła PiS Dariusza Mateckiego.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

