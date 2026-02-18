"Ludzie Polski 2050 dokonali demokratycznego wyboru. Mieliśmy w naszej partii prawdziwe demokratyczne wybory. Egzamin z demokracji nie polega na tym, żeby w wyborach wystartować, a zaakceptować wybór demokratycznej większości. Część z naszych posłanek i posłów nie zdało tego egzaminu (…)" - powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, komentując prawdziwe polityczne trzęsienie ziemi, do którego doszło dzisiaj w Polsce 2050. Odpowiedziała też na pytanie, czy odpuszcza tekę wicepremiera.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji w Sejmie, Warszawa 18 lutego 2026 / Adam Burakowski/East News / East News

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wystąpiła w Sejmie na konferencji prasowej w żółtym szaliku Polski 2050.

Zdezerterowali. Oni swojego egzaminu z demokracji nie zdali. To jest smutne, to jest rozczarowujące, ale Polska 2050 jest, była i będzie (...). To trudny moment, ale idziemy do przodu, odkładamy na bok spory. Nie będziemy mówić już więcej o tych, którzy zdezerterowali (...). Wiemy, kim jesteśmy, wiemy, dokąd idziemy. Deklarujemy wspólną pracę, mamy plan (...). Mamy projekty ustaw, które są dzisiaj w Sejmie. To 40 projektów Polski 2050. Tak, jesteśmy częścią umowy koalicyjnej, jesteśmy częścią Koalicji 15 października z naszymi wartościami, z naszym DNA, z naszym programem - powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

/ Adam Burakowski/East News / East News

Pełczyńska-Nałęcz wicepremierem?

Na konferencji padło pytanie, czy przewodnicząca partii założonej przez Szymona Hołownię odpuszcza tekę wicepremiera. My będziemy walczyli o sprawy. Zobowiązanie - wszyscy wiedzą, że jest. Nie zapomnimy, że ktoś to zobowiązanie podjął, ale w koalicji jesteśmy przede wszystkim dla spraw. Jeśli będziemy stawiać jakieś ultimatum, to to będzie zawsze wokół spraw (...). Walka o posady rozbudza wyobraźnię. W moim przypadku jest odwrotnie. Ja wiem, kto do czego się zobowiązał - powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Największy koalicjant i wszyscy koalicjanci zobowiązali się do tego, że czworo koalicjantów będzie miało wicepremiera w rządzie. Dzisiaj tak się składa, że mimo złożenia tego zobowiązania jest pan premier, trzech wicepremierów, a jedna szefowa partii - tak się składa, że kobieta - ciągle tego stanowiska nie ma. Tu można zadać sobie pytanie: co się dzieje? Co się dzieje w polskiej polityce? - mówiła dalej polityczka.

W Polsce 2050 doszło do rozłamu