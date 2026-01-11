Erich von Daeniken, szwajcarski autor bestsellerów o "starożytnych astronautach", nie żyje. Miał 90 lat. O jego śmierci poinformowała w niedzielę agencja dpa. Szwajcar zdobył sławę jako autor książek, w których twierdził m.in., że istoty pozaziemskie odwiedzały Ziemię już w odległej przeszłości. Jego dzieła były powszechnie uznawane za pseudonaukowe.

Erich von Daeniken, fotografia z 1996 roku. / MARTIN RUETSCHI / PAP/KEYSTONE

Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl .

Erich von Daeniken zdobył międzynarodową sławę, głosząc, że istoty pozaziemskie przez tysiąclecia odwiedzały naszą planetę i wpływały na rozwój kultur. Jego zdaniem, przybysze z obcych światów, nazywani "starożytnymi astronautami", przekazywali ziemskim cywilizacjom technologie oraz religie.

Sławę Szwajcarowi przyniosła głównie opublikowana w 1968 r. książka "Wspomnienia z przyszłości". Autor był tłumaczony na wiele języków. Ukazało się ponad 40 jego książek, które rozeszły się w nakładzie ponad 75 mln egzemplarzy.

Zmarłego pisarza "Bild" nazywa "jednym z bardziej kontrowersyjnych autorów na świecie".