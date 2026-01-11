Prezydent USA Donald Trump ostrzegł w niedzielę władze Kuby, że nie będą już otrzymywać pieniędzy i ropy naftowej z Wenezueli, jak było to przez ostatnie lata, i zasugerował im zawarcie układu z nim, zanim będzie za późno. Zasugerował również, że sekretarz stanu USA Marco Rubio, urodzony w rodzinie kubańskich imigrantów, mógłby zostać przywódcą Kuby.

Donald Trump i Marco Rubio / SAUL LOEB/AFP/East News / East News

"Sugeruję, aby zawarli układ, zanim będzie za późno"

Donald Trump poświęcił dziś w swoich wpisach na platformie Truth Social sporo uwagi Kubie. W jednym z nich zagroził władzom tego kraju:

"Kuba przez wiele lat żyła dzięki ogromnym ilościom ROPY i PIENIĘDZY z Wenezueli. W zamian Kuba zapewniała »usługi bezpieczeństwa« dla dwóch ostatnich dyktatorów Wenezueli, ALE JUŻ NIE! Większość tych Kubańczyków ZGINĘŁA w wyniku ataku USA w zeszłym tygodniu, a Wenezuela nie potrzebuje już ochrony przed bandytami i szantażystami, którzy przez tyle lat trzymali ją w szachu" - napisał prezydent na swojej platformie społecznościowej.

I dalej: "Wenezuela ma teraz Stany Zjednoczone Ameryki, najpotężniejsze siły zbrojne na świecie (zdecydowanie!), aby ją chroniły, i będziemy ją chronić. NIE BĘDZIE JUŻ ŻADNEJ ROPY ANI PIENIĘDZY IDĄCYCH NA KUBĘ - ZERO! Zdecydowanie sugeruję, aby zawarli układ, ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO. Dziękuję za uwagę w tej sprawie. Prezydent DJT" - dodał.

Przypomnijmy, siły specjalne USA przeprowadziły 3 stycznia operację w Wenezueli i schwytały jej prezydenta Nicolasa Maduro, którego Trump oskarżał o współudział w przemycie narkotyków do USA. Obowiązki dotychczasowego przywódcy przejęła jego zastępczyni Delcy Rodriguez, ale amerykańska administracja zapowiedziała, że w okresie przejściowym, który może potrwać lata, to USA będą sprawować faktyczną kontrolę nad tym krajem.

Marco Rubio nowym przywódcą Kuby?

To nie był jednak koniec wątku kubańskiego w dzisiejszej aktywności na Truth Social Donalda Trumpa.

Prezydent repostował na Truth Social wiadomość od użytkownika o nazwie Cliff Smith, który 8 stycznia opublikował swój post o treści: "Marco Rubio zostanie prezydentem Kuby".

Donald Trump w komentarzu w niedzielę napisał: "Brzmi świetnie".

Cliff Smith to w Ameryce nikomu nieznana postać, a siebie określa jako "konserwatywnego Kalifornijczyka". Jego konto ma mniej niż 500 obserwujących.

Marco Rubio urodził w 1971 roku w Miami na Florydzie jako jedno z czwórki dzieci kubańskich imigrantów, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych w 1956 roku.