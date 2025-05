Kto jest przegranym, a kto wygranym poniedziałkowej debaty prezydenckiej? Czy sztab popełnił błąd w wyjaśnianiu pochodzenia i spłaty kawalerki Nawrockich? Czy zamieszanie wokół mieszkania odebrało głosy kandydatowi popieranemu przez PiS? Oceni to w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.

Marcin Horała / Archiwum RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Marcina Horałę poprosimy też o ocenę kampanii wyborczej prowadzonej przez inne sztaby. Porozmawiamy też o tym, czy Polacy nie są już zmęczeni tą długą kampanią; zapytamy, jaki sposób podtrzymać zainteresowanie wyborców jeszcze przez ponad dwa tygodnie.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>