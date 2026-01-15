Co najmniej cztery osoby zostały ranne w wyniku "licznych eksplozji" i pożaru w centrum Utrechtu - informuje dziennik "De Telegraaf". "Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie się wydarzyło" - podkreślono. Policja nie wyklucza kolejnych wybuchów.

/ RMF FM

W czwartek około godziny 15:30 służby otrzymały mnóstwo zgłoszeń o "licznych eksplozjach" na ul. Visscherssteeg w centrum Utrechtu, miasta położonego w środkowej Holandii.

Chwilę później - jak relacjonują lokalne media - wybuchł duży pożar. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano straż pożarną, policję, wiele karetek pogotowia oraz dwa śmigłowce ratunkowe.

Pożar wciąż nie został ugaszony. Mało tego - lokalny nadawca RTV Utrecht informuje, że ogień się rozprzestrzenia. W okolicy panuje duże zadymienie.

W wyniku zdarzenia ranne zostały co najmniej cztery osoby. Ich stan nie jest znany.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie się stało. Policja ewakuuje okolicznych mieszkańców i restauracje, a teren został ogrodzony.

Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych eksplozji i apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia.