„Nie mieliśmy sytuacji, gdy skazani posłowie chowali się w Pałacu Prezydenckim” - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 Dariusz Joński. Wczoraj Mariusz Kamiński i Michał Wąsik zostali zatrzymani przez policję na terenie Pałacu Prezydenckiego. Przebywali tam od przedpołudnia. Były szef MSWiA i jego zastępca zostali skazani prawomocnym wyrokiem w grudniu ub. roku na dwa lata więzienia w procesie ws. tzw. afery gruntowej. Wczoraj z Pałacu Prezydenckiego zostali przewiezieni do komendy policji, a potem do aresztu. Bogdan Zalewski zaprosił do rozmowy także Michała Dworczyka z Prawa i Sprawiedliwości. Wkrótce omówienie tej części rozmowy.

Michał Dworczyk i Dariusz Joński / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dariusz Joński: Pan prezydent z Pałacu zrobił miejsce dla przestępców Dziennikarz RMF FM Bogdan Zalewski dopytywał Dariusza Jońskiego o wczorajsze wydarzenia w Pałacu Prezydenckim. Poseł KO przyznał, że policji w Pałacu w takim charakterze nie mieliśmy. Wczorajszy dzień był bardzo symboliczny, skończyła się bezkarność dla polityków - zaznaczył Joński. Z Pałacu pan prezydent zrobił miejsce dla przestępców. Pałac nie jest azylem dla przestępców - stwierdził. Jest wyrok, policja miała go wykonać - jak wyobrażamy sobie, że jest wyrok, sąd każe doprowadzić panów, a policja mówi: "my nie możemy go wykonać, bo panowie się chowają"? Chodzi o skuteczność państwa polskiego. Jeśli jest wyrok, jest doprowadzenie, to musi być doprowadzenie, a nie że panowie chowają się w Pałacu Prezydenckim - skomentował. Poseł KO przyznał, że nie wie, czy prezydent drugi raz ułaskawi Kamińskiego i Wąsika. Trudno mi powiedzieć, bo wydawało mi się, że prezydent Andrzej Duda trochę się usamodzielni po 15 października. Wydaje mi się, że wykonuje decyzje z Nowogrodzkiej Jarosława Kaczyńskiego. Każda decyzja jest gorsza od poprzedniej. Dzisiaj mówi, że nie ułaskawi ponownie, ale co zrobi za parę dni - nie wiem, trudno mi powiedzieć - podsumował. Tak na dobrą sprawę panowie siedzą, ale nie siedzą w Pałacu Prezydenckim, ale w zakładzie karnym - i tam jest ich miejsce, bo zostali skazani prawomocnym wyrokiem - podkreślił Joński. Jarosław Kaczyński zbudował taki wymiar sprawiedliwości, że żaden polityk PiS nie miał ani żadnych zarzutów, ani nie odpowiedział za taką czy inną aferę. Mam nadzieję, że takiej Polski po prostu ludzie nie chcą. Nie chcą bezkarności dla polityki tej czy innej partii. Bo to nie ma znaczenia, czy ma taką czy inną legitymację. Popełniłeś przestępstwo, musisz za to odpowiedzieć - mówił Dariusz Joński. Drugim gościem Bogdana Zalewskiego był Michał Dworczyk. Wkrótce omówienie tej części rozmowy. Zobacz również: Kamiński i Wąsik zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim. Trafili do aresztu Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Opracowanie: Magdalena Partyła