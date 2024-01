"Tworzy się ponura dyktatura. Nie możemy pozwolić na to, żeby w Polsce byli więźniowie polityczni. Apelujemy do wszystkich Polaków o solidarność" - mówił przed Pałacem Prezydenckim Mariusz Kamiński, który wraz z Maciejem Wąsikiem wygłosił tam krótkie oświadczenie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcieli odpowiadać na pytania dziennikarzy i po chwili wrócili do Pałacu Prezydenckiego.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik / Marcin Obara / PAP Kamiński: Anarchia w sądach, jawny bunt w Sądzie Najwyższym Kiedy udawaliśmy się na spotkanie z prezydentem, byliśmy poza miejscami zamieszkania, do naszych domów wkroczyli policjanci w celu zatrzymania nas. Odnosimy wrażenie, że chciano uniemożliwić nam spotkanie z prezydentem. To kolejny przejaw bezprawia, jakie w naszej sprawie się odbywa od lat - mówił przed Pałacem Prezydenckim Mariusz Kamiński. Podziękował też prezydentowi Andrzejowi Dudzie za wyrazy solidarności. Przypomniał, że dziś na swoich doradców powołał on bliskich współpracowników Kamińskiego i Wąsika - Błażeja Pobożego i Stanisława Żaryna. Mamy do czynienia z bardzo głębokim kryzysem naszego państwa. Anarchia w sądach, jawny bunt w Sądzie Najwyższym - przekonywał Kamiński. Stwierdził też, że w sprawie jego i Wąsika wyroki wydają sędziowie związani z Platformą Obywatelską. Jeżeli trafimy do więzienia, będziemy więźniami politycznymi. Pan prezydent za wszelką cenę chce tego uniknąć. Bardzo mu za to dziękujemy - mówił Kamiński. Jesteśmy dalej posłami na Sejm, chociaż prowadzone są bezprawne działania przez marszałka Hołownię, przez większość sejmową - dodał. Nie ukrywamy się. Jesteśmy u prezydenta. Wiemy, że w okolicach Kancelarii Prezydenta gromadzone są siły policyjne w celu zatrzymania nas - stwierdził były szef MSWiA. Będziemy dążyli do tego, żeby spotkać się z przyzwoitymi Polakami, którzy będą 11 stycznia na manifestacji. Chcemy wziąć udział w tej manifestacji. Chcemy wziąć również udział w najbliższym posiedzeniu Sejmu - zapowiadał. Wąsik: Nikt nam nie uchylił mandatu Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik / Marcin Obara / PAP Jesteśmy posłami, nikt nam nie uchylił mandatu - mówił przed Pałacem Prezydenckim Maciej Wąsik. To, co próbował zrobić marszałek Hołownia, zakończyło się fiaskiem - ocenił. Próby zatrzymania posłów świadczą o tym, że zmierzamy w kierunku państwa totalitarnego - przekonywał polityk Prawa i Sprawiedliwości. Wąsik - ponownie jak wcześniej Kamiński - zaprosił do udziału w zaplanowanej na 11 stycznia manifestacji organizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość przed gmachem Sejmu. Też chcemy wziąć udział w tej demonstracji - zapewnił. Ani Kamiński, ani Wąsik nie odpowiedzieli na jakiekolwiek pytanie od zgromadzonych dziennikarzy - m.in. o to, jak długo zamierzają przebywać w Pałacu Prezydenckim. Za co skazani zostali Kamiński i Wąsik? Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia 2023 r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Sprawa wróciła na wokandę po ponad ośmiu latach w związku z czerwcowym orzeczeniem Sądu Najwyższego. Na początku czerwca 2023 r. SN w Izbie Karnej, po kasacjach wniesionych przez oskarżycieli posiłkowych, uchylił umorzenie sprawy dokonane jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę prawem łaski wobec wówczas nieprawomocnie skazanych Kamińskiego i Wąsika i przekazał sprawę SO do ponownego rozpoznania. W ubiegłą środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. W czwartek Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu Wąsika, a w piątek postanowienie marszałka Sejmu ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Kamińskiego. Marszałek Hołownia powiedział, że odwołania Wąsika i Kamińskiego od postanowienia o wygaśnięciu ich mandatów skierował do Izby Pracy SN i czeka na decyzję tej Izby w tej sprawie. Sprawą odwołania Kamińskiego Izba Pracy ma się zająć w środę. W poniedziałek wieczorem szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapewnił, że "po otrzymaniu postanowienia sądu nakazującego policji doprowadzenie M. Kamińskiego i M. Wąsika policja podejmie natychmiast stosowne działania". Komenda Stołeczna Policji podała we wtorek, że otrzymała już dokumenty z sądu. Zobacz również: Karty poselskie Kamińskiego i Wąsika "dezaktywowane"