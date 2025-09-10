Czy coś zawiodło, czy reakcja wojska i komunikaty wydawane przez wojsko i rządzących są bez zarzutu? Czy możemy czuć się bezpiecznie? Co w praktyce oznaczają NATO-wskie artykuły? W jaki sposób powinna być prowadzona obrona przeciwdronowa? Jak drony zmieniły współczesne pole walki? Te pytania zadamy w Radiu RMF24 gen. Jarosławowi Kraszewskiemu.

Gen. Jarosław Kraszewski / Kuba Rutka / RMF FM

Naszego gościa zapytamy też o to, w jaki sposób powinna wyglądać i być zorganizowana skuteczna obrona przeciwlotnicza? Czy rosyjskie drony nad Polską to próba sprawdzenia jak się zachowają państwa NATO? Czy to dopiero początek testowania naszej obrony?

