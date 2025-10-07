"Niemcy, inaczej niż my w Polsce, widzą możliwości współpracy z Rosją. Wcześniej kanclerz Merkel chciała więcej współpracować. Teraz fakt, iż Niemcy domagają się od strony polskiej wydania ukraińskiego płetwonurka Wołodymyra Ż., wskazuje, że widzą jeszcze pewne nadzieje na odbudowę Nord Stream 2" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. "Współpraca z Rosją jest głęboko zakorzeniona w niemieckich elitach politycznych. Postrzegają ją jako szansę na odgrywanie dużej roli międzynarodowej i rozwój gospodarczy Niemiec. Te podstawy się nie zmieniły. Rosja jest przez nich postrzegana jako długofalowy sojusznik. Gospodarki Niemiec i Rosji są uzupełniające od XIX w." - ocenił.